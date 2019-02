Inde : des plantes pour purifier l'air d'un immeuble

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La pause déjeuner est une bouffée d'air frais dans cette entreprise indienne. L'air est totalement filtré par des milliers de végétaux pour atteindre des niveaux de pureté inégalés dans la ville la plus polluée du monde, New Delhi, en Inde. Passer 24 heures dans la ville indienne équivaut à fumer deux paquets de cigarettes, tellement l'air y est saturé de particules fines. "Dès que j'arrive, je prends une longue respiration", explique un employé de l'entreprise. Dès l'entrée des bureaux et en enfilade dans les couloirs, des plantes ont été installées. Sur le toit, une serre a été installée où 7000 plantes sont cultivées. Une équipe de jardinier s'occupe des trois espèces de plantes tropicales sélectionnées.

Un air 100 fois moins pollué

"La fonction principale des lianes du diable, c'est d'enlever les gaz d'échappement. Le palmier lui élimine les autres types de gaz. Et enfin la langue de belle-mère produit de l'oxygène toute la journée et toute la nuit", explique le responsable de la qualité de l'air de l'entreprise. Chaque feuille de chaque plante est soigneusement astiquée par l'équipe de jardiniers pour leur permettre d'absorber plus de gaz. Une ventilation permet ensuite de diffuser l'air dans tous les bureaux de l'immeuble, où le taux de particule fine est 100 fois inférieur à l'air l'extérieur.

