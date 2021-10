Ile-de-France : un épisode de pollution aux particules fines attendu jeudi

Un épisode de pollution aux particules fines est prévu jeudi 14 octobre en Ile-de-France, annonce la préfecture de police de Paris dans un communiqué publié mercredi. Airparif, association de surveillance de la qualité de l'air, prévoit un dépassement du seuil d'information et de recommandation fixé à 50 μg/m3. "Les conditions météorologiques annoncées par Météo France, notamment la faiblesse des vents, ne permettent pas une dispersion efficace des polluants",

La préfecture de police de Paris recommande aux Franciliens de différer les déplacements routiers, de recourir si possible au télétravail et au covoiturage, et aux conducteurs de réduire leur vitesse de 20 km/h sur tous les axes routiers. Il est aussi suggéré d'éviter l'utilisation du bois en chauffage individuel d'agrément ou d'appoint. "Le préfet] Didier Lallement restera attentif à l’évolution de la situation dans les prochains jours et pourra décider, le cas échéant, de prendre des mesures restrictives de réduction des émissions de polluants", ajoute le communiqué.