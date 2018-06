Environnement : Méditerranée, une mer asphyxiée

La mer Méditerranée est la plus polluée du monde, selon un rapport de WWF. Pour s’en rendre compte, il suffit d’aller voir des plongeurs sur la côte française. Dans une réserve naturelle, où la mer est limpide, ils trouvent au moins un morceau de plastique à chaque sortie. Le plastique représente 95 % des déchets en Méditerranée : gobelets, bouchons, etc., qui mettent 400 ans à disparaître.



Tout l’écosystème touché

Sur les plages de Marseille, les gens sont désemparés. Des déchets sont ramassés tous les jours, on trouve parfois des sacs plastiques avec des bouteilles de bière à l’intérieur. En France 66 tonnes de plastique, soit deux semi-remorques, sont déversées chaque jour dans la mer. Des déchets qui se retrouvent dans l’estomac de 90 % des oiseaux marins et tortues, et aussi 18 % des thons et espadons que nous consommons. 150 millions vivent autour de la Méditerranée, et 200 millions de touristes arpentent les plages chaque été.

