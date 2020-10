Climat : le gouvernement va instaurer un malus automobile pour les SUV de plus de 1 800 kilos

Le gouvernement a finalement tranché en faveur d'un malus automobile pour les véhicules le plus lourds, a appris franceinfo jeudi 15 octobre auprès du cabinet de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, confirmant une information du journal Les Échos [article payant].

Un amendement gouvernemental va être déposé dans le projet de loi de finances 2021. Il prévoira une taxe pour les véhicules de plus de 1 800 kg. C'est un arbitrage gagné par le ministère de la Transition écologique. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, s'était en effet déclaré opposé à une taxation au poids. "Dans le contexte économique actuel, je ne veux aucune augmentation d'impôt et je veux protéger les emplois industriels, les usines et le pouvoir d'achat des Français", avait-il déclaré aux Échos, fin septembre. Sur franceinfo le 6 octobre, il s'opposait également à une interdiction de la publicité pour les SUV pour les véhicules les plus polluants, comme les SUV.

La demande émanait des écologistes

La taxation des voitures les plus lourdes faisait partie des propositions des 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, qui souhaitait "renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants et introduire le poids comme un des critères à prendre en compte". La convention réclamait une taxation de 10 euros par kilos au-delà de 1 400 kg. Le gouvernement ne l'a pas suivi et a décidé d'élever le seuil, pour que ne soit concernés que les véhicules de plus 1 800 kg.



Invitée de franceinfo mardi 6 octobre, la présidente du WWF France, Isabelle Autissier, avait appelé le gouvernement à "faire rentrer la question du poids dans le bonus-malus" lors de l’achat d’un véhicule, alors que les ventes des SUV représentent désormais 38% des ventes en France, selon une étude publiée par l’ONG. "On se déplace dans une voiture qui fait 200 kilos de plus et qui dégage 20% de plus de gaz à effet de serre", avait dénoncé l'ancienne navigatrice.