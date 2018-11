Désintox. Non, il n\'y a pas zéro voiture dans la ville de Pontevedra, en Espagne

L’histoire est belle, mais comme souvent, pas tout à fait vraie. Tout part d’une vidéo du Forum Economique Mondial, une fondation à but non-lucratif qui discute de l’état de l’économie mondiale… et parfois de celui de la planète. La vidéo, visionnée plus de 50.000 fois sur Facebook, vante, sur fond de musique enjouée, les mérites de la municipalité de Pontevedra, en Espagne. Car selon le titre de la vidéo, il s’agit une «ville sans voitures depuis 19 ans» ! Un véritable exploit… un peu exagéré.

Désintox a contacté les services de la municipalité galicienne, qui précisent d’emblée que «la circulation n’est interdite dans aucune zone de la ville.» En fait, les règles de circulation varient selon la fonction et la largeur de chaque rue, et selon qu’elle soit résidentielle ou commerçante. La mairie de Pontevedra ajoute que tout dépend aussi du type de véhicule dont il est question. Ainsi, dans le centre historique et les principales rues marchandes situées à l’intérieur du périphérique, la circulation est permise pour les véhicules dits «essentiels» : les véhicules d’urgences et des services publics, mais aussi les taxis ou les livreurs…

Autre liberté prise avec la vérité : dire, comme le fait la vidéo, que Pontevedra ne compte plus de voitures depuis 19 ans. En fait, comme l’expliquent les services de la ville à Désintox, le processus de piétonisation a été graduel. La chasse aux voitures par la mairie a commencé en 1999, mais s’est faite par étape. Il est donc vrai, comme le relate le Forum Economique Mondial, de dire que les émissions de CO2 ont diminué dans la ville, et que les déplacements en vélo et à pied se sont multipliés depuis une petite vingtaine d’années. Mais pas de dire que Pontevedra vit sans voiture.

