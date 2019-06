Canicule : plusieurs départements concernés par des alertes à la pollution

À Paris, Grenoble, Lyon, dans les départements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, des mesures ont été prises pour réduire la pollution atmosphérique.

En raison de la chaleur et de l'absence de vent, plusieurs départements sont ou vont être concernés par des épisodes de pollution atmosphérique à l'ozone de niveau 1. Parmi les mesures prises par les préfectures, il est demandé à certains endroits aux automobilistes d'abaisser leur vitesse de 20 km/h. Le pic de pollution à l'ozone est prévu pour mercredi 26 juin.

Paris

La mairie de Paris a demandé à la préfecture de police "de mettre en place la circulation différenciée pour la journée du mercredi 26 juin, en raison de la canicule". La ville de Paris annonce, par ailleurs, "la gratuité du stationnement résidentiel dès mardi 25 juin". Airparif prévoit, pour la journée de mercredi 26 juin, un épisode de pollution atmosphérique à l’ozone (O3) à Paris, entraînant le déclenchement de la procédure d’information du public.

Auvergne-Rhône Alpes

L'alerte vigilance pollution jaune (niveau 1 sur 3) à la pollution de l'air à l'ozone a été déclenchée lundi 24 juin au soir. Elle concerne l'Allier, une partie de l'Ain (bassin lémanique, ouest du département et zones alpines), une partie de l'Ardèche (ouest du département et vallée du Rhône), le Cantal, une partie de la Drôme (est du département et vallée du Rhône), une partie de l'Isère (bassin genoblois, nord du département et zones alpines), une partie de la Loire (contreforts du Massif Central, bassin stéphanois), la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, une partie du Rhône (bassin lyonnais, coteaux du Lyonnais), une partie de la Savoie (Maurienne et Tarentaise, zones alpines, zone urbaine Pays de Savoie) et la Haute-Savoie (bassin lémanique, vallée de l'Arve, zones alpines, zone urbaine Pays de Savoie).

Parmi les mesures visant à limiter les sources d'émissions polluantes, il est demandé aux automobilistes de réduire leur vitesse de 20 km/h sur les routes où la limite de vitesse est égale ou inférieure à 90 km/h.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, l'alerte de niveau 1 à la pollution de l'air due à l'ozone a été déclenchée pour mardi. Parmi les mesures visant à limiter les sources d'émissions polluantes, il est demandé aux automobilistes de réduire leur vitesse de 20 km/h sur les routes où la limite de vitesse est égale ou inférieure à 90 km/h.