CARTE. Île-de-France : la qualité de l'air s'améliore mais reste "préoccupante" autour de 467 établissements scolaires

L'association Respire a réalisé des prélèvements autour de 12 520 établissements scolaires.

L'association Respire a publié lundi 9 mars au soir une nouvelle carte de la pollution autour des 12 520 établissements scolaires d'Ile-de-France (crèches, écoles, collèges et lycées), basée sur les données 2018 désormais disponibles, selon les informations recueillies par franceinfo.

Si "la situation continue de s'améliorer", elle "reste préoccupante dans 467" établissements, pointe l'association. Principal point noir : le dioxyde d'azote (NO2), dont les seuils réglementaires sont dépassés dans 350 établissements à Paris, 104 dans la petite couronne et 13 dans la grande couronne, soit 467 au total, contre 643 en 2017.

Le trafic routier et le diesel encore pointés du doigt

"Les concentrations fortes de NO2 sont liés au trafic routier, et plus de 90% aux véhicules diesel", rappelle l'association. "La diminution observée est liée à une diminution du trafic et à un changement du parc automobile", souligne-t-elle. Cette baisse est plus marquée si on remonte à 2014 : le nombre d'établissements dépassant les seuils légaux de NO2 à Paris est passé de 1 140 à 350 en l'espace de quatre ans.

Pour ce qui est des particules fines, (PM2,5 et PM10), "100% des établissements sont en dessous des seuils légaux", note l'association Respire. Mais "il existe une nette différence entre les seuils réglementaires et les recommandations de l'OMS, alors que ces seuils sont identiques pour le NO2", nuance-t-elle. Ainsi, "une très grande partie des établissements restent exposés à des valeurs dépassant les seuils recommandés par l'OMS", selon l'association : 100% pour les PM2,5 et 78% pour les PM10 à Paris, 100% pour les PM2,5 et 35% pour les PM10 en petite couronne.

"Malgré les améliorations, la situation reste donc préoccupante dans la capitale et alentour", conclut Respire. "Pour cette raison, il faut continuer à diminuer le trafic routier aux abords des écoles, principales sources pollution au NO2." L'association "invite" donc les candidats aux municipales "à proposer des actions ambitieuses sur ce sujet".