DIRECT. Canicule : Lyon, Grenoble et plusieurs départements du sud-est en alerte à la pollution

Ce qu'il faut savoir

Canicule, jour 2. La chaleur et l'absence de vent entraînent des épisodes de pollution atmosphérique, mardi 25 juin. Dans les bassins grenoblois et lyonnais, l'alerte de niveau 1 à la pollution de l'air a été déclenchée lundi soir. Les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont également en alerte, depuis mardi matin. Les préfectures ont annoncé des mesures de restriction de la circulation. A Paris, le stationnement résidentiel est gratuit, mardi.

Stationnement résidentiel gratuit à Paris, vitesse limitée dans le sud-est. La ville de Paris annonce "la gratuité du stationnement résidentiel dès mardi 25 juin" et demande à la préfecture de police "de mettre en place la circulation différenciée pour la journée du mercredi 26 juin". Dans les bassins de Lyon et Grenoble, ainsi que dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, l'alerte de niveau 1 à la pollution de l'air est déclenchée. Les automobilistes sont priés de réduire leur vitesse de 20km/h sur les routes où la limite de vitesse est égale ou inférieure à 90km/h.

Le mercure grimpe, 53 départements en vigilance orange. Si la météo sera encore instable dans le nord-ouest du pays, le temps sera sec et très chaud ailleurs, avec une canicule dans de nombreuses régions, avertit Météo France. Mardi, on progressera d'un cran pour entrer dans l'épisode caniculaire : 34 °C prévus à Paris et Reims, 36 °C à Nancy, Metz, Strasbourg, 37 °C à Lyon, 39 °C à Grenoble. Une vigilance orange pour canicule a été lancée sur 53 départements, dont tous ceux des régions Ile-de-France, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire.

Le brevet décalé. Les élèves de troisième ne passeront pas leur brevet les 27 et 28 juin. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé le report de l'examen au 1er et 2 juillet, en raison de l'épisode caniculaire attendu en fin de semaine.