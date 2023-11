Durée de la vidéo : 2 min

Ce nouveau numéro, diffusé lundi à 21 heures sur France 5, révèle aussi les failles des prévisions météo, et s'attarde sur les habitations construites en zones inondables.

En octobre 2020, la tempête Alex ravageait les vallées de la Vésubie et de la Roya (Alpes-Maritimes). Un choc pour un territoire touché à nouveau par une tempête le 20 octobre. Cette région de l'Hexagone n'est pas la seule à avoir été touchée par ce type de submersion. Les tempêtes, orages, pluies diluviennes, et épisodes méditerranéens constituent les risques naturels les plus dangereux, selon Météo-France. Ils s'intensifient du fait du changement climatique et nécessitent de reconsidérer l'urbanisme, comme le rappelle l'émission "Orages, inondations : sommes-nous prêts ?", diffusée lundi 6 novembre à 21 heures sur France 5.

Ce nouveau numéro de "Sur le front", présenté par Hugo Clément, révèle aussi les failles de nos prévisions météo. Il s'attarde par ailleurs sur les habitations construites en zones inondables, répertorie les nouvelles technologies et les initiatives de scientifiques, de militants et d'architectes qui œuvrent pour réduire l'impact des catastrophes.

Repenser l'environnement

Eric Daniel-Lacombe fait partie de ces professionnels en première ligne. "En 2007, je gagne un concours d'architecture, ici à Romorantin (Loir-et-Cher), témoigne l'architecte dans le documentaire. Personne ne m'avait dit que le quartier était inondable." Dès qu'il l'apprend, il repense totalement son projet initial et considère l'environnement global de la zone à réhabiliter.

"Les maisons sont sur demi-pilotis, calés sur la hauteur attendue des eaux. Tout est parallèle : les rues, les immeubles (...) Aucun obstacle ne vient bloquer le chemin de la rivière." Eric Daniel-Lacombe, architecte dans le documentaire "Orages, inondations : sommes-nous prêts&?"

Quelques années plus tard, en 2016, la ville de Romorantin connaît la pire crue de son histoire. Le quartier Matra conçu par Eric Daniel-Lacombe résiste, comme en témoigne une habitante. "J'habite ici depuis 2013, j'ai connu les inondations qui m'ont bien impressionnée, mais là, l'eau n'est pas rentrée du tout dans l'immeuble. Je pense que cela a été très bien étudié", estime-t-elle. Ce projet transforme la vie et la conception que l'architecte se fait de son métier. Cet enseignant à l'Ecole nationale d'architecture de Paris-La Villette devient alors un spécialiste de la construction en zone inondable.

En 2022, il est chargé par l'Etat de reconstruire la vallée de la Vésubie anéantie. Si son expertise est aujourd'hui saluée, il s'agace de constater que des édifices sont encore construits "partout" en France dans le lit de rivières. "Ce qui m'empêche de dormir, c'est que je n'arrive pas à faire engager la prévention avant les catastrophes", s'irrite-t-il.

"Orages, inondations : sommes-nous prêts ?"