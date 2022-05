Tornades : plus fréquentes et plus violentes avec le réchauffement climatique ?

C’est un spectacle effrayant que l’on observe aujourd’hui plus de six mois par an dans tout le centre des États-Unis. Des tornades d’une puissance parfois exceptionnelle comme l’une qui a lieu samedi 21 mai dans le Michigan et qui ne laisse derrière elle que des toitures arrachées et des voitures retournées. Ces scènes habituelles en Amérique du Nord pourraient-elles aussi le devenir en Europe, dès le printemps ? C’était impensable auparavant mais les tornades en République Tchèque l’année dernière et en Allemagne cette semaine ont changé la donne.

Les climatologues divisés

Pour que des nuages d’orage engendrent des tornades, il faut la rencontre de masse d’air chaud au sol et d’air beaucoup plus froid en altitude, poussé par des vents tournoyants. Ces phénomènes deviendront-ils plus nombreux et plus violents avec le dérèglement climatique ? La question fait encore débat chez les climatologues. "En théorie, on devrait avoir des oranges plus violentes, des conditions convectives plus violentes et donc des situations plus favorables aux tornades. Cela, c’est la théorie pas encore observée", explique Robert Vautard, climatologue et membre du Giec.