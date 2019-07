Pyrénées-Atlantiques : de nombreuses plages du Pays basque fermées après de fortes précipitations

À cause des fortes pluies, les stations d'épuration sont saturées, elles débordent dans les égouts qui se vident à leur tour dans l'océan.

De nombreuses plages du Pays basque sont fermées, vendredi 26 juillet, après les fortes précipitations tombées dans la nuit de jeudi et vendredi, rapporte France Bleu Pays basque. La qualité de l'eau est en cause.

Les stations d'épuration sont saturées. Elles débordent dans les égouts qui, à leur tour, se vident dans l'océan. Seules 7 plages sur les 35 de la côte restent ouvertes.

Averses et orages vont continuer

Toutes les plages d'Anglet, de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz sont fermées. À Bidart, la plage d'Uhabia et celle de Parlementia sont aussi inaccessibles. Les averses devraient continuer dans la journée de vendredi avec une pluviométrie importante. On attend 10 millimètres d'eau par heure. Des orages sont annoncés dans la nuit de vendredi à samedi, mais pour l'instant, la zone n'est pas concernée par la vigilance orange, mise en place pour sept départements, en Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.