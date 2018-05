Orages : quatre départements de l'ouest de la France placés en vigilance orange

Météo France a placé lundi la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne en vigilance orange pour des orages.

Attention si vous circulez dans l'ouest de la France lundi 28 mai. Météo France a placé quatre départements en vigilance orange aux orages jusqu'à 20 heures. Il s'agit de la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne. "Dans une atmosphère instable et humide, des orages vont se développer à partir du Massif Central ce matin et progresser vers le nord-ouest", annonce le prévisionniste.

"Dans les départements placés en vigilance orange, ces orages pourront donner de fortes précipitations et de la grêle, avec des cumuls potentiels de l'ordre de 40 à 50 mm en peu de temps (1h ou moins à 2h)", poursuit Météo France.

Météo France annonce, par ailleurs, "l'extension très de la vigilance orange "orages" à une grande partie du nord du pays en matinée". "Ce soir des orages très fortement pluvieux y sont attendus avec des cumuls de l'ordre de 40 à 50 mm en 1 à 2 heures", indique-t-on.