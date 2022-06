Orages : plusieurs centaines d'interventions en Bretagne et dans les Landes vendredi soir, de nombreux dégâts

Météo France a placé 65 départements en vigilance orange pour des orages violents à partir de 16h ce samedi et jusque dans le cours de la nuit ce dimanche.

Des milliers d'appels et de nombreux dégâts : si Météo France alerte sur l'arrivée d'orages parfois violents sur une grande partie de la France dès ce samedi 16h, plusieurs centaines d'interventions en Bretagne et dans les Landes ont déjà eu lieu vendredi soir à cause de ce phénomène météo.

Selon nos confrères de France Bleu, en Ille-et-Vilaine, les pompiers ont reçu près de 1 000 appels en deux heures vendredi soir alors qu'un orage de grêle s'est abattu sur le département, rapporte France Bleu Armorique.

Métro inondé à Rennes

L'épisode orageux a provoqué des inondations de caves et d'habitations. Les interventions des secours, 220 au total, se sont concentrées sur les secteurs du bassin de Rennes, de Val-d'Anast, de Mordelles, L'Hermitage et Bréal-sous-Montfort. Par ailleurs, 1 800 clients du centre commercial Alma, à Rennes, ont été évacués. Il n'y a pas eu de blessés. Selon plusieurs vidéos diffusés sur les réseaux sociaux, l'eau s'est notamment infiltrée dans la station de Métro Italie à Rennes. Des TER ont été supprimés, des rues ont été totalement bloquées par la montée des eaux.

Dans les Côtes-d'Armor, jusqu'à 49 millimètres ont été recensés à Hillion et 45 millimètres à Trégueux. Les pompiers sont intervenus à une centaine de reprises, la plupart du temps pour des inondations. En une heure, il est tombé l'équivalent de trois semaines de pluie. Des coulées de boue ont été constatées sur le port de Saint-Brieuc, par le reporter de France Bleu Armorique. La première soirée de la 39e édition du festival Art Rock organisée dans la ville a été perturbée.

Des grêlons gros comme une balle de ping-pong

Dans le sud-ouest, les Landes ont aussi été frappées par les orages vendredi soir. Les pompiers ont réalisé près de 70 interventions au total. Des grêlons, gros comme une balle de ping-pong, ont endommagé plusieurs voitures.

Selon les pompiers, le secteur de Pomarez est particulièrement touché : inondations et toitures envolées. Selon le maire de la commune de Labastide-d'Armagnac, quasiment tout le vignoble est détruit. Les clients du centre commercial du Grand Moun à Saint-Pierre-du-Mont ont dû être évacués précipitamment aux alentours de 19h. Des grêlons ont provoqué des infiltrations d'eau.

⛈ J’apporte tout mon soutien aux viticulteurs et agriculteurs touchés une nouvelle fois ce soir par les intempéries #orages



@LeGers32 mettra tout en œuvre pour aider les agriculteurs à surmonter ce coup dur pic.twitter.com/2JirUEi6R2 — Philippe Dupouy (@PDupouy32) June 3, 2022

Après une accalmie samedi matin des orages parfois violents vont se développer sur les Pays de Loire, la Normandie, l'Ile-de-France, le Massif Central et le sud-ouest du pays. Ils gagneront le Centre, la Bourgogne, la Lorraine, la Champagne et la Picardie dans la soirée. Météo France a placé 65 départements en vigilance orange pour des orages violents à partir de 16h ce samedi et jusque dans le cours de la nuit ce dimanche.

Ces orages seront accompagnés de pluies intenses (localement 40 à 60 mm en peu de temps), de violentes rafales de vent et de grêle. Le risque de grosse grêle est important en particulier sur le Sud-ouest et le Massif Central.