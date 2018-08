Orages : neuf départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange

Il s'agit de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

Météo France place, mardi 28 août, neuf départements du sud-ouest de la France en vigilance orange aux orages. Il s'agit de la Charente-Maritime, de la Charente, de la Gironde, de la Dordogne, des les Landes, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. La perturbation est attendue en fin d'après-midi et dans la nuit de mardi à mercredi. Elle arrivera par la façade atlantique.

"Cette salve orageuse donnera de la grêle, une forte activité électrique, et des quantités de précipitations entre 20 et 40mm voire un peu plus en moins d'une heure. On attend en outre des rafales très fortes, entre 100 km/h et 120 km/h localement, peut-être plus en pointe", prévient Météo France.