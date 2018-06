DIRECT. Orages : Météo France place six départements de l'Ouest en vigilance orange, du Morbihan à l'Orne.

Ce qu'il faut savoir

Les orages continuent, lundi 4 juin. Un nouvel épisode pluvio-orageux intense est attendu dans l'après-midi et surtout en soirée sur un axe allant de la Bretagne au nord-est. Six départements sont encore en vigilance orange aux orages, et le Finistère est en vigilance orange crue et inondation. Dimanche soir, le centre-ville de Morlaix (Finistère) a été inondé à la suite de violents orages.

Accalmie temporaire. "Une accalmie temporaire s'établit ce lundi matin, avant une nouvelle reprise de l'activité orageuse sur une grande partie du pays. Un nouvel épisode pluvio-orageux intense devrait se mettre en place dans l'après-midi et surtout la soirée sur un axe se situant de la Bretagne au nord-est du pays", annonce lundi matin Météo France.

Sept départements en alerte. Les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne et la Sarthe sont en vigilance orange aux orages lundi. Le Finistère est en alerte crue et inondation.

Un mois de pluie dimanche à Morlaix. Dimanche soir, le Finistère a été particulièrement touché. "En une demi-heure, on a eu un mois de pluie", lance Agnès Le Brun, maire de Morlaix (Finistère) qui constate avec impuissance les dégâts causés par l'orage qui s'est abattu sur la ville située dans une cuvette et donc habituée des crues. "La cote de la rivière, qui est normalement de 70 cm, atteint 1,90 m", a indiqué à l'AFP Martin Lesage, directeur de cabinet du préfet.

180 000 impacts de foudre enregistrés au mois de mai. Pour le prévisionniste Etienne Kapikian, ce qui est le plus remarquable, ce n'est pas tant la violence de ces orages que leur nombre, leur répétition et leur étendue. Quelque 180 000 impacts de foudre ont été enregistrés en métropole, soit 50 % de plus qu'en mai 2009. En outre, dans une atmosphère plus chaude, le potentiel de pluies intenses est plus important, souligne le prévisionniste.