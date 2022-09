Orages : Météo France place le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône en vigilance orange

Météo France alerte face au risque d'un "épisode pluvio-orageux nécessitant une vigilance particulière" dans le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Les trois département sont placés en vigilance orange aux orages, vendredi 2 septembre. "Les orages attendus sur les trois départements placés en vigilance orange ne se sont bien sûr pas encore développés à cette heure", prévient Météo France dans son bulletin de 6 heures. Ces intempéries sont attendues entre vendredi 15 heures et samedi minuit.

Le début du phénomène est attendu en milieu d'après-midi, pointe le prévisionniste, et sera marqué en soirée et première partie de nuit par "des précipitations intenses". "On attend jusqu'à 40 à 60 mm, voire 70 à 100 mm en peu de temps, ponctuellement un peu plus du fait d'un risque de stationnarité", ce qui "engendre donc un risque de ruissellement et d'inondations par endroits. De la grêle, des rafales sous orages et une activité électrique intense sont aussi à redouter", prévient Météo France dans son bulletin.

"A noter que sur les départements limitrophes placés en vigilance jaune pour le paramètre orage, des cellules orageuses localement violentes ne sont pas à exclure", poursuit le prévisionniste.