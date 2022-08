Orages : les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont en vigilance orange

Trois départements ont été placés en vigilance orange par Météo France, jeudi 18 août. La Haute-Corse et la Corse-du-Sud ont rejoint dans la matinée les Pyrénées-Atlantiques. "De violentes rafales de vent, un foudroiement intense, et une forte activité pluvieuse" sont attendus sur l'île de Beauté, prévient l'organisme de prévisions. "Sur le Pays basque, les averses se poursuivent en cette matinée de jeudi, en prenant parfois un caractère orageux", ajoute Météo France, qui prévoit une accalmie générale dans la soirée.

Les violents orages d'été qui ont traversé une partie de la France mercredi sans faire de gros dégâts ont été spectaculaires à Lyon et Saint-Etienne, et ont touché en soirée de nouveau l'arc méditerranéen. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, placée en vigilance orange plus tôt dans la journée, la pluie et les grêlons ont frappé le nord de Saint-Etienne mercredi après-midi, provoquant des difficultés de circulation pour les voitures et les trains, avec plusieurs dizaines de centimètres d'eau ou de grêle accumulés dans certains secteurs.

Sur les images d'internautes, on peut voir des pluies abondantes inonder les routes, des arbres renversés par les rafales de vent ou encore un manteau de grêle recouvrir des jardins. Des rafales de vent de plus de 130 km/h ont été enregistrées par Météo France et plusieurs bâtiments ont vu une partie de leur toiture s'envoler.