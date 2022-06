DIRECT. Orages : l'Ariège, le Nord, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin à leur tour en vigilance orange, 65 départements désormais concernés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: 🔶 65 dpts en #vigilanceOrangeRestez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 https://t.co/drbWdyktuy

: Météo France place cinq nouveaux départements sont placés en vigilance orange aux orages. Il s'agit du Nord, du Pas-de-Calais, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de l'Ariège. Au total, 65 départements sont désormais concernés.

: En raison des orages prévus sur une très large partie de la France, voici quelques conseils donnés par les autorités :



• Limitez vos déplacements et mettez-vous à l'abri.



• Ne vous abritez pas sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi.



• Prévoyez dès maintenant de rentrer les équipements sensibles au vent.



• Ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au sol.

: Magnifique #undulatus_asperatus photographié ce samedi matin par un de nos reporters dans le Loiret ! Avec son allure de vague, il est lié à un temps instable et souvent orageux, comme c'est le cas ce week-end. https://t.co/mT4tYAhOuR

: Avant les orages, les nuages offrent un beau spectacle. Voici un aperçu du ciel du Loiret.

: Ces orages parfois violents vont d'abord se développer sur les Pays de Loire, la Normandie, l'Ile-de-France, le Massif Central et le sud-ouest du pays. Ils gagneront le Centre, la Bourgogne, la Lorraine, la Champagne et la Picardie dans la soirée. Ils seront accompagnés de pluies intenses (localement 40 à 60 mm en peu de temps), de violentes rafales et de grêle. Un point de vigilance à signaler : un risque de grosse grêle est signalé en particulier sur le Sud-Ouest et le Massif Central.

: 🔶 60 dpts en #vigilanceOrangeRestez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 https://t.co/LUwvatCxEN



: Soyez prudents. Météo France a placé 60 départements en vigilance orange en raison de risques d'orages violents. La vigilance entrera en vigueur à partir de 16 heures. Elle se prolongera au moins jusqu'à dimanche matin.

: Commençons la journée avec un premier rappel des titres :



• Météo France a placé 60 départements en vigilance orange en raison de risques d'orages violents. La vigilance entrera en vigueur à partir de 16 heures et se prolongera au moins jusqu'à dimanche matin.



• Ecologie, pouvoir d'achat, retraites, guerre en Ukraine... Dans un entretien à la presse régionale, Emmanuel Macron a dévoilé sa "nouvelle méthode" pour son deuxième mandat. Le président de la République a notamment annoncé la création d'un "Conseil national de la refondation" chargé de travailler sur les grands chantiers du quinquennat. Il a également déclaré que la réforme des retraites entrera en vigueur "dès l'été 2023". Voici ce qu'il faut retenir de cette interview.



• C'est le jour de la finale dames sur la terre battue parisienne : Iga Swiatek visera un second titre à Roland-Garros, face à Coco Gauff. Hier, en demi-finale messieurs, l'Allemand Alexander Zverev a abandonné contre l'Espagnol Rafael Nadal.



• L'affaire de la "sextape" touche à sa fin, six ans et demi après les faits. L'international français Karim Benzema a renoncé à son appel dans le procès qui l'opposait à son ancien coéquipier Mathieu Valbuena.