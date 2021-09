Orages dans le Gard : arbres arrachés, murs éboulés, faux-plafonds effondrés, la commune de Calvisson "se réveille en constatant les dégâts"

"Nous sommes prêts", a indiqué mercredi 15 septembre matin sur franceinfo André Suzède, maire de Calvisson dans le Gard, alors que Météo France prévoit pour cette commune "jusqu'à 100 mm de précipitations" dans la journée. "On en a eu 300 hier, donc on se dit que cela va mieux se passer et puis tout le monde est sur le pont", a-t-il relativisé, malgré "l'inquiétude" de ses administrés.

Le Gard, département dans lequel se trouve la commune de Calvisson, est toujours placé en vigilance orange orages, pluie-inondation et crues, selon le point de 6 heures de Météo France qui prévoyait un nouvel épisode fortement orageux après une journée d'intenses intempéries mardi. "On a été très surpris", a-t-il reconnu. "On a déjà connu des épisodes avec des pluies très intenses, mais là il y avait un vent très violent qui a accentué les infiltrations d'eau dans les maisons."

"On a une cinquantaine de maisons qui ont des faux-plafonds qui sont tombés avec de l'eau qui est montée jusqu'à 20 cm au rez-de-chaussée." André Suzède, maire de Calvisson dans le Gard à franceinfo

"La nuit a été calme, la pluie diluvienne a cessé et la commune se réveille en constatant les dégâts", a poursuivi André Suzède. Les prochaines heures vont être consacrées à faire "un état des lieux pour constater les dégâts chez les particuliers et dans le domaine public", "l'ensemble des arbres et branches arrachées", "les murs éboulés". La mairie a déjà reçu "énormément d'appels" faisant état de "dégâts importants".