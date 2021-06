Orages : 25 départements de la moitié ouest de la France placés en vigilance orange

Des départements bretons et normands seront touchés dès cet après-midi, avant que le Sud-Ouest et le Centre-Ouest du pays ne soient concernés à leur tour.

De la grêle et de fortes rafales de vent sont attendues. Vingt-cinq départements de la moitié ouest de la France ont été placés en vigilance orange, mercredi 16 juin, en raison de risques d'orages entre 15 heures et 4 heures jeudi matin. "Une évolution orageuse de plus en plus marquée va s'organiser, d'abord vers la Bretagne et la Basse Normandie cet après-midi, puis du Sud-Ouest aux portes de la région parisienne ce soir et la nuit prochaine", prévoit Météo France.

Les départements concernés sont le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, l'Eure-et-Loir, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, l'Orne, les Pyrénées-Atlantiques, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne.

Dans son bulletin national, Météo France évoque de "forts orages" attendus dès cet après-midi sur les Côtes d'Armor, l'Ille et Vilaine, la Manche et le Calvados "avec des chutes de grêle et une intense activité électrique". Les autres départements devraient être touchés dans la soirée et la nuit, là aussi parfois accompagnés de grêle et d'éclairs, ainsi que "de brusques rafales de vent, atteignant localement les 100 km/h". Ces orages remonteront jusqu'en région parisienne après avoir faibli dans la nuit.