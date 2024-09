Météo : sept départements du Centre toujours en vigilance orange pour "pluie-inondation"

Au lendemain d'importantes précipitations, sept départements du Centre sont maintenus, jeudi 5 septembre, en vigilance orange pour "pluie-inondation". Il s'agit de l'Allier, la Loire, la Haute-Loire, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire et l'Yonne. "Des pluies moins orageuses" que mercredi "mais plus continues" vont remonter "de l'Auvergne vers la Bourgogne jusqu'en milieu de matinée", rapporte Météo-France dans son dernier bulletin publié à 6 heures.

@VigiMeteofrance 05 septembre



Pour jeudi 05 septembre 2024 :

🔶 7 départements en Vigilance orange



Pour vendredi 06 septembre 2024 :



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/pjXV6LtvI0 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 5, 2024

La vigilance orange aux orages et pour "pluie-inondation" a en revanche été levée à 6 heures dans le Var et les Alpes-Maritimes, et dès 4 heures dans le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. "Les orages les plus violents se sont décalés vers l'Italie et les quelques pluies encore présentes ne justifient plus de vigilance orange sur les départements du Sud-Est", explique Météo-France.

Sur la côte méditerranéenne, "les orages ont donné des cumuls de l'ordre de 40 à 80 mm, localement 100 à 140 mm avec des pointes à 180 mm sur l'est du Var", poursuit le prévisionniste. Il est tombé l'équivalent d'un mois à un mois et demi de pluie dans le Var, les Alpes-Maritimes ainsi qu'entre Marseille et Aubagne (Bouches-du-Rhône). Météo-France évoque également une "forte activité électrique" dans la nuit de mercredi à jeudi, avec "plus de 9 000 impacts nuages-sols" sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.