Météo : quatre départements du centre du pays en vigilance orange aux orages

Les départements de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Loire et du Rhône sont concernés.

Météo France place quatre départements en vigilance orange aux orages, à partir de 14 heures et jusqu'à 18 heures, lundi 28 juin : l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône.

Le Puy-de-Dôme et l'Allier, qui étaient déjà en alerte orange dimanche, le restent. La Loire et le Rhône s'ajoutent à cette liste. L'Yonne, la Nièvre et le Cantal, en revanche, repassent en vigilance jaune.

"Il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomène violent ainsi qu'un risque de forts cumuls de précipitations", alerte Météo France. Les orages sont attendus en début d'après-midi, "avec localement de la forte grêle, de fortes intensités de précipitations, et des rafales de vent de l'ordre de 80 km/h, voire très localement des phénomènes tourbillonaires", prévient l'institut dans son bulletin. L'organisme météorologique précise que ces orages peuvent causer localement des "dégâts importants" et des "inondations de caves et points bas".