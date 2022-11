Météo : le Gard et l'Hérault placés en vigilance orange "orages" et "pluie-inondation"

Des orages éclatent dans le Sud. Le Gard et l'Hérault ont été placés en vigilance orange "orages" et "pluie-inondation", lundi 14 novembre, à 16 heures, et jusqu'à minuit. Météo France fait état d'un "épisode méditerranéen pluvio-orageux nécessitant une vigilance particulière du fait des précipitations localement très intenses".

Selon l'organisme public, "les précipitations intenses ont déjà impacté la région de Montpellier" dans l'après-midi, avec notamment 124 mm relevés en trois heures à Prades-le-Lez.

Pour la soirée, Météo France anticipe jusqu'à 80 mm en une heure "sous les orages les plus forts". "Outre l'activité électrique, ces orages peuvent être parfois accompagnés de fortes rafales de vent proches de 100 km/h ainsi que de grêle". Et de conclure : "En milieu de nuit de lundi à mardi, ce temps agité devrait se calmer."