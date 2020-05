Météo : la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques placées en vigilance orange aux orages

De forts orages, associés à des chutes de grêle et à des rafales de vent, sont attendus à partir de lundi soir sur ces trois départements de la façade atlantique.

Attention à la tête si vous habitez en Gironde, dans les Landes ou les Pyrénées-Atlantiques. Météo France a placé ces trois départements de la façade atlantique en vigilance orange aux orages, lundi 4 mai. Le début de phénomène est attendu à partir de 20 heures et durera jusqu'à mardi matin, 1 heure. De forts orages seront associés à des chutes de grêle et à des rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h.

Des orages ailleurs aussi

Plus en aval, quelques rafales localisées et fortes sous orages ne sont pas exclues entre l'ouest de Midi-Pyrénées et le Limousin. A noter également, des orages forts attendus sur l'ouest de Poitou-Charentes dans la nuit mais avec une intensité moindre. Facteurs aggravants : après les précipitations de ces derniers jours, les sols sont saturés, ce qui pourrait favoriser la chute d'arbres par fortes rafales.