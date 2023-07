Météo : des orages "particulièrement violents" sont attendus entre l'Auvergne et l'Alsace, explique un prévisionniste

Les secteurs concernés pourront connaître de fortes rafales, des chutes de grêle et des précipitations intenses et brèves.

De grands lézards lumineux vont parcourir le ciel d'été. Au total, 22 départements ont été placés en vigilance orange aux orages, mardi 11 juillet, annonce Météo France. L'épisode devrait être particulièrement violent, explique Tristan Amm, prévisionniste à Météo France.

Franceinfo : A quoi doit-on s'attendre dans les prochaines heures ?

Tristan Amm : Un épisode orageux va concerner plusieurs zones de la Haute-Garonne jusqu'à l'Alsace. Les orages seront particulièrement violents entre l'Auvergne et le front est, ce qui justifie cette vigilance orange aux orages pour les départements concernés. Ces orages pourront se déclencher dès la mi-journée et perdurer jusqu’à la fin de la nuit, vers la façade nord-est de la France, allant de la Haute-Savoie à la frontière allemande et luxembourgeoise.

On peut s'attendre à des pluies très intenses et brèves, un grondement de tonnerre très impressionnant, de la grêle qui peut endommager les habitations, parfois avec des grêlons de plusieurs centimètres, et de fortes rafales qui pourront dépasser localement 100-120 km/h sous les orages. Le potentiel est très important, au vu de la masse d'air, et ces orages peuvent être particulièrement violents.

Pour quelle raison ?

Cet épisode est dû à une masse d'air très chaude et humide, qui va devenir instable au fil des heures et engendrer ces orages. Il y a de l'air extrêmement chaud en basse couche sur la France et ailleurs, et de l'air froid en altitude qui vient buter par le nord-ouest et permet la formation de tous ces orages.

Ce phénomène pourra-t-il être requalifié dans la journée ?

Il est beaucoup moins évident de prévoir une vigilance rouge sur des orages que sur d'autres phénomènes, car ce sont des phénomènes volatils. Les orages peuvent donner lieu à une vigilance rouge, mais plutôt sur observation, avec une cellule orageuse stationnaire, ou quand les cumuls et les dégâts deviennent très importants.

Un second épisode orageux est déjà sur les rails…

Un épisode orageux est prévu pour la soirée, et débutera environ en Haute-Garonne pour aller jusqu'aux Alpes du Nord en passant par le Massif central. Là encore, avec des risques de fortes rafales, de grêle et de fort cumul de pluies en peu de temps.

Comment pouvons-nous suivre l'évolution de la situation ?

Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous prévoyons un potentiel et une zone à risque, pas un orage précis au kilomètre près. Il faut donc consulter les bulletins de vigilance, mais d'autres ressources peuvent être utiles. Les images radar d'observation, vues du ciel, permettent d'observer les pluies en temps réel. On peut y accéder via l'application de Météo France.

Le réchauffement climatique va-t-il entraîner une multiplication des orages ?

Ces dégradations orageuses en plein été sont plutôt communes. Il est encore difficile de dire si ces événements pourraient être plus fréquents ou intenses les prochaines années, en raison du réchauffement climatique. Ce qui est certain, c'est qu'une masse d'air plus chaude peut contenir plus d'eau, et donc avoir un potentiel plus important de précipitations. Le réchauffement climatique est alors un facteur aggravant, davantage qu'un facteur déclencheur.

>> Réchauffement climatique : causes, conséquences, solutions… Nos réponses à vos questions sur une préoccupation devenue quotidienne