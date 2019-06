Météo : cinq départements du sud-est de la France placés en vigilance orange aux orages

Il s'agit de l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.

Météo France alerte sur une "situation fortement orageuse". L'institut a placé cinq départements en vigilance orange aux orages, vendredi 21 juin dans la matinée. Il s'agit de l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Les orages vont débuter en début d'après-midi sur la Drôme et l'Ardèche et frapper la Savoie vers minuit. "Il existe un risque fort de phénomènes violents", prévient Météo France.

L'institut évoque des possibilités de grêle et de rafales, et invite les habitants des zones concernées à être vigilants lors de leurs déplacements. Il faut également éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. "A noter que dans les départements limitrophes en vigilance jaune, le risque d’orages ponctuellement violents n’est pas à exclure, même si celui-ci devrait être probablement plus localisé", ajoute Météo France.