Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Gironde placées en vigilance orange aux orages

"Quelques orages circulent actuellement sur l'ouest du pays" et "une dégradation orageuse plus marquée est attendue en fin d'après-midi et en soirée", décrit Météo-France dans son bulletin.

Météo-France a placé trois départements de la façade atlantique en vigilance orange aux orages samedi 31 août. Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et de la Gironde. "Quelques orages circulent actuellement sur l'ouest du pays" et "une dégradation orageuse plus marquée est attendue en fin d'après-midi et en soirée", écrivent les prévisionnistes dans leur bulletin. Une extension aux départements voisins est possible, note Météo-France, qui invite les habitants à "se tenir informé de l'évolution de la vigilance".

@VigiMeteofrance 31 août



Pour samedi 31 août 2024 :

🔶 3 départements en Vigilance orange



Pour dimanche 01 septembre 2024 :

🔶 1 département en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/9lyPvhdP9z — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 31, 2024

De la côte basque au bassin d'Arcachon, "des rafales de vent de l'ordre de 80 à 100 km/h", "des chutes de grêle" et "des cumuls localement de l'ordre de 20 à 40 mm en peu de temps" sont attendus, décrit Météo-France. Pour la journée de dimanche, seul le département de la Gironde est maintenu en vigilance orange.