La Guadeloupe placée en vigilance rouge pour des risques de fortes pluies et d'orages en raison d'une dépression tropicale à partir de 18 heures (heure locale)

Alerte maximale. La Guadeloupe sera placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages à compter de 18 heures lundi 12 août (mardi à minuit à Paris), a annoncé la préfecture dans un communiqué, qui a décidé de fermer quelques axes de circulations sujets aux glissements de terrain et a enjoint aux communes d'ouvrir des abris sûrs pour mettre les populations des zones inondables à l'abri de la montée des eaux. Le phénomène météo, une dépression tropicale, approche depuis plusieurs jours de l'archipel et devrait se développer dans les prochaines heures, selon Météo-France.

"Le scénario le plus probable à l'heure actuelle est le passage d'un phénomène cyclonique au stade de tempête tropicale en fin de nuit prochaine", dont l'activité pluvio-orageuse sera "particulièrement surveillée", annonçait la préfecture un peu plus tôt, lors du passage en vigilance orange. Les premiers orages et pluies sont attendues dans la nuit de lundi à mardi, persistant durant la journée de mardi sous forme de pluies "durables et intenses" avant de s'atténuer progressivement jusqu'à mercredi. Des rafales de vent jusqu'à 100 km/h sont aussi possibles.

"Des cumuls de l'ordre de 100 à 150 mm en 24 heures, voire 200 à 300 mm sur le relief" sont attendus dans l'archipel, et "des inondations, de forts ruissellements voire des glissements de terrain sont à craindre", souligne la préfecture.

L'île de Saint-Martin, environ 250 kilomètres au nord-ouest de la Guadeloupe, a été placée en vigilance jaune cyclone dès dimanche soir et le Centre opérationnel départemental (COD) a été activé lundi matin par la préfecture. "Même s'il ne s'agit pas d'un phénomène dramatique, il faut le prendre au sérieux", a insisté Vincent Berton, préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, lors d'une conférence de presse. "Les transports aériens et maritimes pourraient être impactés mardi, tout comme la distribution d'eau et d'électricité", a-t-il ajouté. Les prévisions météorologiques prévoient jusqu'à 100 mm de précipitations et une houle avec des creux de cinq mètres sont notamment attendus sur l'île qui avait été dévastée en 2017 par l'ouragan Irma.