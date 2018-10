Orages : l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et les Bouches-du-Rhône placés en vigilance orange

Un axe orageux qui s'accompagne d'averses assez fortes peut donner 30 à 50 mm de pluie, voire 80 mm localement.

Météo France a placé, lundi 8 octobre, quatre départements du sud de la France en vigilance orange pour des risques d'orages. Il s'agit de l'Aude, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et des Bouches-du-Rhône. Le Var, placé en vigilance orange la veille, n'est plus concerné par cette alerte.

Ces orages devraient être accompagnés d'averses assez fortes pouvant donner entre 30 et 50 mm de pluie en peu de temps, explique Météo France. Le cumuls pourraient même atteindre 80 mm sur le littoral, selon l'institut de prévisions. Outre ces précipitations et l'activité électrique, des chutes de grêle et des rafales de vent sont possibles.

Vers 16 heures, le front orageux était axé entre La Ciotat et l'étang de Berre. Au cours des prochaines heures, le phénomène doit se décaler lentement vers l'ouest. Il est attendu dans l'Hérault en cours de nuit avant de s'étendre à l'est de l'Aude et une partie des Pyrénées Orientales en seconde partie de nuit.