L'Aude et l'Hérault sont placés en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages"

Météo-France place deux départements du Sud en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages". Il s'agit de l'Aude et de l'Hérault, selon le bulletin publié vendredi 8 novembre à 10 heures. L'épisode doit commencer à partir de 18 heures et se poursuivre "dans la nuit de vendredi à samedi". Des orages "parfois forts et accompagnés de fortes pluies" vont éclater "dans le Golfe du Lion, notamment de l'est de l'Aude à l'Hérault, sur le littoral et dans l'intérieur", précise Météo-France.

Pour vendredi 08 novembre 2024 :

🟠 2 départements en Vigilance orange



Pour samedi 09 novembre 2024 :

🟠 2 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/qLXXpaz249 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 8, 2024

Météo-France prévient que les cumuls de pluie pourront atteindre 80 à 120 mm, localement 150 à 180 mm. Dans cette situation, le prévisionniste invite les habitants à s'éloigner des cours d'eau et des points bas, à ne pas s'engager sur une route immergée, "même partiellement" et à se tenir informé.