L'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône placés en vigilance orange à la pluie et aux inondations

Les Cévennes, en Ardèche, seront d'abord concernés puis l'épisode se déplacera vers les autres départements concernés par l'alerte.

Quatre départements au total sont désormais placés en alerte pluie-inondations et orages par Météo France, dimanche 20 octobre. La Loire, la Haute-Loire et le Rhône rejoignent l'Ardèche, déjà concernée."Après une brève accalmie, les précipitations ont repris sur les Cévennes en soirée et s'intensifient, mentionne le bulletin. Les cumuls observés sur les dernières 24 heures sur les Cévennes sont de l'ordre de 70 à 120mm".

La perturbation risque d'aborder le Massif Central "par l'ouest" et Météo France évoque de potentielles "précipitations orageuses intenses". En Haute-Loire, Loire et dans le Rhône, des orages forts sont attendus à partir de l'après-midi avec "d'importants cumuls ponctuel", de la grêle et des fortes rafales de vent de 80 à 100 km/h en plaine. La prudence est donc recommandée, notamment sur les routes où la visibilité s'annonce réduite et face au risque d'inondations.