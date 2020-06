Intempéries : trois départements bretons et cinq départements du Cantal au Gard placés en vigilance orange pour "pluie-inondation"

L'Aveyron, la Lozère et le Gard sont aussi placés en vigilance orange pour des risques d'orages.

Prudence si vous vous trouvez en Bretagne ou dans le sud du pays. Météo France a placé jeudi 11 juin le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor ainsi que l'Aveyron, le Cantal, le Gard, la Haute-Loire et la Lozère en vigilance orange en raison d'un fort épisode pluvieux pouvant provoquer des inondations. L'Aveyron, la Lozère et le Gard sont aussi placés en vigilance orange pour des risques d'orages.

L'épisode pluvieux en cours en Bretagne donne "des cumuls de pluies en 24 heures correspondant aux cumuls mensuels moyens pour un mois de juin", écrit le prévisionniste. Les pluies devraient continuer à être intenses jusque dans la soirée de jeudi.

Les fortes pluies accompagnées d'orages devraient arriver dans la nuit sur le Languedoc et le sud du Massif central. Dans l'Aveyron, "des cumuls en 24 heures entre 70 et 100 mm, voire 120mm" de pluie sont attendus. "Sur le relief des Cévennes, on attend de 150 à 200 mm, voire 250 mm très ponctuellement sur l'ouest du Gard et l'est de la Lozère", ajoute le bulletin du prévisionniste, qui indique que de la grêle pourra aussi faire son apparition. "Sur les départements limitrophes placés en vigilance jaune, des orages ponctuellement intenses ne sont pas à exclure", conclut Météo France.