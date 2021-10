Intempéries : la vigilance orange pour pluie-inondation et orages est levée en Haute-Corse

Plus aucun département du Sud-Est n'est en vigilance orange.

La vigilance orange aux orages et pluie-inondation a été levée pour les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes, selon le dernier bulletin de Météo France publié lundi 4 octobre à 20 heures. La Haute-Corse reste le seul département en vigilance orange aux orages et pour pluie-inondation.

Le maire de Marseille Benoît Payan avait mis en garde lundi matin contre un "épisode orageux sans précédent" affirmant que c'était "la première fois depuis vingt ans" que la ville était placée en vigilance rouge. En juin 2019, une alerte rouge avait été déclenchée dans les Bouches-du-Rhône, mais pour canicule seulement.

Préventivement, dans le quartier Saint-Loup à Marseille, les habitants de maisons situées au bord de l'Huveaune, fleuve placé en vigilance orange aux crues, ont même été évacués, avant 14 heures, et acheminés en car vers un gymnase.

Dans la ville, il est tombé en une nuit "l'équivalent de plusieurs mois de précipitation", jusqu'à 180 mm d'eau, selon Météo-France. Localement, certains secteurs des Bouches-du-Rhône pourraient avoir reçu des cumuls d'eau de 240 mm une fois cet épisode terminé.

Les autorités avaient multiplié les messages de prudence à l'intention des Marseillais, leur demandant de récupérer leurs enfants à l'école une heure seulement après le début des cours, puis de rester chez eux.