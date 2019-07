VIDEO. Trombe marine, tornade, arbres déracinés : une violente tempête balaye la baie de Bastia

Au large de Bastia (Haute-Corse) se dresse soudainement une trombe marine. Une immense colonne d'air et d'eau qui tournoie à grande vitesse. Un phénomène formé par des vents contraires qui passent sur une eau plus chaude. Sur terre, une mini-tornade se forme. Les vents violents déracinent des arbres en quelques secondes. Certains ont atterri sur un parking. Bilan : une trentaine de véhicules endommagés.

Une tempête d'une rare violence

"Il y avait des branches d'arbres dans les airs, des tables, des chaises, il y a avait tout et n'importe quoi", explique une adolescente. En haut d'un immeuble, la terrasse d'un riverain s'est retrouvée en première ligne face au vent. "Cela a été très rapide, à peine cinq ou six minutes", précise-t-il. Cinq à six minutes de vents violents qui ont balayé une bonne partie de la baie de Bastia.

Le JT

Les autres sujets du JT