Des intempéries violentes et plus fréquentes. Au-dessus de Beauvais (Oise), un nuage noir s'est formé, lundi 21 juin, et a causé de fortes pluies, jamais vues en 50 ans. Dans plusieurs zones de France, il est tombé autant de précipitations en une heure qu'en un mois habituellement. "Après la période de forte chaleur qu'on a connue en début de semaine dernière, on a de l'air froid qui est arrivé sur la France, et qui depuis stationne au-dessus du pays, et c'est le contraste entre l'air froid en altitude et l'air plus chaud au sol qui favorise cette situation durablement orageuse", explique Ludovic Lagrange, prévisionniste DTN.

Le réchauffement climatique pourrait en partie expliquer l'intensité de ces phénomènes. L'océan joue un rôle important, assure Sabrina Speich, professeure au laboratoire de météorologie dynamique de Paris : "L'évaporation de l'eau depuis l'océan augmente, donc l'atmosphère contient probablement plus d'énergie et plus de vapeur d'eau et donne lieu à des évènements plus intenses." Conséquence : les coûts liés à ces intempéries vont doubler dans les vingt prochaines années, selon les assureurs.