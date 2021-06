DIRECT. Orages : cinq nouveaux départements de l'Est et du Sud placés en vigilance orange, 28 départements concernés au total

Ce qu'il faut savoir

La pluie est de retour. Cinq départements supplémentaires ont été placés en vigilance orange pour des orages par Météo France, selon le dernier bulletin publié dimanche 20 juin à 10 heures. Il s'agit de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de la Lozère, de l'Aveyron et du Tarn.

Les départements qui étaient déjà concernés par cette alerte sont : l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, le Jura, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Haute-Marne, le Bas-Rhin, la Haut-Rhin, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, les Vosges et le Territoire de Belfort. Le Rhône conserve une double vigilance canicule/orages. Suivez notre direct.

Coupures d'électricité. Moins de 5 000 clients sont privés d'électricité dimanche, annonce Enedis, contre 15 000 clients concernés samedi. Ils se situent principalement dans les départements de la Marne, de la Seine-et-Marne et de l'Aisne. Enedis précise que ses "équipes interviennent sur le terrain, avec des accès parfois difficiles liés à la présence d'arbres couchés sur les routes" et rappelle de "ne jamais toucher un fil à terre" et de "signaler tout incident via le numéro 09 726 750".

Une église perd son clocher en Indre-et-Loire. Une tornade a touché le village de Saint-Nicolas-de-Bourgueil (Indre-et-Loire), selon Keraunos, l'observatoire français des orages et tornades. Il y a d'importants dégâts dans le village, une partie du clocher de l'église a été détruite ainsi qu'une partie du toit.

Le trafic des trains perturbé dans l'Est parisien. Deux "lignes classiques" sont concernées par les dégâts : Paris-Strasbourg entre Meaux et Château-Thierry et la ligne Paris-Mulhouse entre Nogent-sur-Marne et Gretz. Les lignes TGV n'ont pas été touchées par les orages. La SNCF prévoit un retour à la normale dimanche en fin de matinée.