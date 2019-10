DIRECT. Orages : 37 départements toujours en vigilance orange, des dégâts dans l'ouest de la France

Ce qu'il faut savoir

Pluies diluviennes, orages de grêles : l'ouest de la France fait face aux intempéries, lundi 14 octobre. En Vendée, en Loire-Atlantique et en Mayenne, des orages brefs mais intenses ont provoqué des dégâts, notamment à Nantes, la Roche-sur-Yon et Laval. Ces trois départements ont été placés en vigilance jaune aux orages, alors que 37 autres – du Nord au Var – ont été placés en vigilance orange, contre 46 plus tôt dans la journée. Suivez notre direct.

Fin d'alerte orange pour neuf départements. Il s'agit de l'Orne, le Maine-et-Loire, la Sarthe, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Gironde et les Landes, selon le bulletin de Météo-France de 19 heures.

Onze millimètres d'eau en six minutes sont tombés dans les rues de Nantes. Les transports aussi ont été perturbés : plusieurs lignes de la TAN ont été coupées et le trafic SNCF a dû être interrompu entre Nantes et Angers et fortement perturbé entre Nantes et les Sables-d'Olonne.

En Vendée, 133 interventions des pompiers ont eu lieu, le plus souvent entre La Roche-sur-Yon et les Herbiers. À Moutiers-les-Maufaits, l'école primaire Gaston Ramon et le collège Saint Jacques ont été inondés. Le collège sera fermé mardi pour vérifier les circuits électriques.

En Mayenne, 2 200 foyers sont privés d'électricité, principalement dans le nord du département. Des arbres sont également tombés sur les lignes à hauteur de Champéon au nord de Mayenne. Une trentaine d'arbres sont aussi tombés sur la RN12.