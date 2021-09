DIRECT. Intempéries : huit départements toujours placés en vigilance orange "pluie-inondation", "orages" ou "crue"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #INTEMPERIES

: Vous êtes dans un département en vigilance orange, vous vivez en ce moment les intempéries ? Vos photos et témoignages nous intéressent, nous les passerons dans ce live. Soyez vigilants et restez à l'abri !

: Un chiffre, un seul, pour bien comprendre ce qu'ont vécu les habitants du Gard hier : il est tombé l'équivalent de deux mois et demi de pluie en moins de trois heures. Voici ce qu'il faut savoir ce matin :





Une personne est portée disparue sur la commune d'Aimargues après une chute dans un cours d'eau

Aucune victime n'est à déplorer, excepté un blessé léger frappé par la foudre

Les établissements scolaires du département, ainsi que les centres de loisirs, resteront fermés aujourd'hui

En revanche, les crèches ouvriront bien leurs portes

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Nîmes et Lunel jusqu'à la fin de la semaine.

: Il s'agit du Gard, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de l'Aveyron, de l'Hérault, de la Drôme et de l'Ardèche. La succession de vagues orageuses va continuer aujourd'hui sur une bonne partie du pays, l'Hérault et encore le Gard ce matin, puis l'Ardèche et la Drôme cet après-midi.

: Huit départements sont toujours placés en vigilance orange aux orages, aux crues et pour des risques d'inondations ce matin.

: Un café serré, comme ce rappel de l'actualité, pour commencer tout doux la journée :



• Les établissements scolaires du Gard resteront fermés aujourd'hui après les trombes d'eau qui sont tombés hier sur le département. L'orage est passé mais il laisse derrière lui des routes coupées et des champs inondés. Une personne est portée disparue près de Nîmes. Suivez la situation dans notre notre direct.



• Ce matin, huit départements sont placés en vigilance orange aux orages, aux crues et pour des risques d'inondations. Le Gard donc, mais aussi l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Aveyron, l'Hérault, la Drôme et l'Ardèche.





