Orages : six départements du Sud-Ouest placés en vigilance orange par Météo France

Six départements du Sud-Ouest de la France ont été placés en vigilance orange, vendredi 7 juillet, par Météo France dans son bulletin de 6 heures. Il s'agit du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, des Landes, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. L'institut météorologique prévoit de "violents orages, avec grêle et très fortes rafales de vent".

Vers le milieu d'après-midi, les premiers orages concerneront le pays basque, écrit Météo-France. Ces orages seront localement accompagnés de rafales de vent supérieures à 100 km/h, de chutes de grêle et de fortes pluies (30 mm en très peu de temps).

Carte de la vigilance orange aux orages de Météo France pour le 7 juillet 2023. (METEO FRANCE)

Après une matinée calme et très ensoleillée, le ciel se voilera ainsi progressivement par l'Ouest, qui sera touché par de violents orages, tandis que le Nord, l'Est et les régions méditerranéennes bénéficeront d'un temps estival, selon Météo France.

En fin d'après-midi, la dégradation orageuse arrivera par le Sud-Ouest du pays, gagnant peu à peu l'intérieur. D'abord sur le Sud de l'Aquitaine et les Pyrénées, la vague orageuse gagnera rapidement l'Occitanie et le Nord de la Nouvelle-Aquitaine.