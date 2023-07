Orages : dix-sept départements de l'Auvergne à l'Alsace placés en vigilance orange par Météo France

Les températures restent également très élevées de l'Alsace à l'Auvergne Rhône-Alpes et aux régions méditerranéennes. Neuf départements sont ainsi toujours placés en vigilance orange canicule.

Les éclairs vont illuminer le ciel de l'Hexagone. Dix-sept départements, de l'Auvergne à l'Alsace, ont été placés en vigilance orange aux orages par Météo France, mardi 11 juillet. Les départements concernés sont l'Ain, l'Allier, le Bas-Rhin, la Côte-d'Or, le Doubs, le Haut-Rhin, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Jura, la Loire, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, le Territoire de Belfort, et les Vosges. Le risque d'orages débutera à 15 heures, mardi 11 juillet, selon l'institut météorologique.

Les orages se déplaceront rapidement vers l'est et le nord-est en cours d'après-midi et en soirée de mardi, balayant les départements placés en vigilance orange. Ces orages violents s'évacuent vers l'Allemagne en soirée ou en début de nuit de mardi à mercredi. Un deuxième épisode fortement orageux est possible en soirée de l'Occitanie au massif Central, prévient Météo France.

Les températures restent également très élevées de l'Alsace à l'Auvergne Rhône-Alpes et aux régions méditerranéennes. Neuf départements sont ainsi toujours placés en vigilance orange canicule, mardi 11 juillet. Il s'agit de l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Côte-d'Or, l'Isère, le Jura, la Loire, le Rhône et la Saône-et-Loire.