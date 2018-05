DIRECT. Orages : 32 départements de l'ouest et du nord de la France placés en vigilance orange

Ce qu'il faut savoir

L'alerte orange aux orages s'élargit. Après la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne, c'est au tour de l'Aisne, des Ardennes, du Calvados, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, de la Loire-Atlantique, du Loiret, du Maine-et-Loire, de la Marne, de la Mayenne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Nord, de l'Oise, de l'Orne, du Pas-de-Calais, de la Sarthe, de Paris et petite couronne, de la Seine-Maritime, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de la Somme, de la Vendée, de l'Essonne et du Val-d'Oise d'être placés en vigilance orange aux orages.

Au total, 32 départements font l'objet de cette vigilance. Suivez sur franceinfo l'évolution des conditions météorologiques.

"Une activité électrique intense". "Ces orages pourront donner de fortes précipitations et de la grêle, une activité électrique intense, et surtout des cumuls de pluie localement marqués de l'ordre de 40 à 50 mm en peu de temps, pouvant donner quelques inondations locales", précise Météo-France.

Des dégâts sur le vignoble bordelais. Les mauvaises conditions météorologiques ont fait des dégâts ce week-end dans le vignoble Bordelais. "Il n'y aura aucune récolte" sur les parcelles touchées, a averti sur franceinfo le directeur de la communication du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB).