Orages : 25 départements, des Landes au Bas-Rhin, sont placés en vigilance orange à partir de cette nuit

Un samedi orageux. Météo-France a placé 25 départements en vigilance orange aux orages, des Landes au Bas-Rhin, dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juin. Sont concernés les départements de la région Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté, le Cher, les Landes, la Gironde, la Charente, la Charente-Maritime, la Vienne et les Deux-Sèvres. Selon l'institut météorologique, c'est une "dépression d'altitude ('goutte froide'), située actuellement sur le sud de l'Espagne, qui va engendrer cette dégradation orageuse".

Dans un premier temps, de forts orages toucheront en fin de nuit une zone allant des Landes au Poitou. Ils seront principalement accompagnés de fortes pluies, et localement de grêle. Les cumuls de pluie sur quelques heures peuvent atteindre les 50 à 80 mm, prévient Météo-France. Une seconde salve d'orages va circuler du sud-ouest vers le nord-est du pays en cours d'après-midi et en soirée samedi. Les orages seront plus violents sur un grand quart nord-est de la France, avec "la possibilité de cumuls de pluie de 50 à 80 mm en peu de temps, de très fortes rafales de vent (localement 100 km/h, voire plus) et de la grosse grêle", écrit l'institut sur son site.