Vigilance neige-verglas en Bretagne : "Ça pourrait paralyser le réseau principal comme secondaire", selon un météorologue

"C'est un épisode neigeux intense, inhabituel et remarquable qui est attendu" sur la Bretagne, a déclaré mardi 9 février sur franceinfo Stéven Tual, météorologue et prévisionniste pour Météo Bretagne. "On attend entre 2 et 10 centimètres sur la région et localement jusqu’à 15 centimètres", a-t-il précisé. "La neige va rapidement tenir au sol ce qui risque d’occasionner une grosse tension sur les routes".

franceinfo : Est-ce que vous pouvez nous dire quand la neige va commencer à tomber et si elle va tenir ?

Stéven Tual : Les flocons vont arriver par le Morbihan et le Finistère puis investir l’Ille-et-Vilaine et les Côtes-d’Armor et, de façon plus générale, l’ouest de la France dans un second temps. Pour les Côtes-d’Armor ce sera aux alentours de midi avec une neige qui va rapidement tenir au sol et s’installer sur la région. La neige va tenir jusqu’en fin de nuit.

On attend entre 2 et 10 centimètres sur la région et localement jusqu’à 15 centimètres et peut-être même davantage parce qu’on a un vent continental assez soutenu entre 50 et 70km/h, ce qui va favoriser la formation de congères, d'amas de neige.

C’est du jamais vu ?

On a déjà eu ce genre d’épisode, avec jusqu’à 50 cm de neige en 2004 dans le centre Bretagne. En 2006 également. On a même eu un épisode majeur en 2010, entre 40 et 60 cm dans le centre de la région. Mais il faut remonter à février 1986 pour retrouver un épisode aussi généralisé où toute la Bretagne avait été impactée.

Il faut se préparer à des difficultés sur les routes ?

Cette neige ne tombe pas ce matin donc beaucoup de gens vont prendre la direction du travail. Elle va se mettre à tomber à partir de midi et elle va tenir rapidement au sol à un rythme de 2cm par heure. On est aussi dans un contexte de couvre-feu, donc il y a beaucoup de gens qui rentrent entre 16h30 et 18 heures chez eux. Il faudra ajouter à cela le contexte de chute de neige et puis, le paramètre important, c’est le vent. Il favorise la formation des congères et sur le Finistère et les Côtes-d’Armor ça pourrait paralyser le réseau principal comme secondaire. Ça risque d’être une grosse tension sur les routes. On a déjà eu des précédents sur la RN10 entre Brest et Rennes au niveau de Lamballe. Le vent s’était formé, ce qui avait paralysé le réseau localement avec entre 2h et 6h de circulation sur ces secteurs.