Vigilance à la neige, au verglas et aux vents violents : à quoi faut-il s'attendre jeudi, sur le passage de la dépression Caetano ?

Des chutes de neige, relativement rares pour la saison, sont attendues sur un axe allant de la Bretagne à la Franche-Comté. Météo-France alerte également au sujet de vents violents plus au sud.

C'est le premier épisode majeur de la saison. Une importante vague de verglas et de chutes de neige est attendue jeudi 21 novembre, accompagnée d'une chute des températures. La dépression Caetano, à l’origine de ce rafraîchissement, fera "chuter les températures à des niveaux de plein hiver (...) comparables aux moyennes de janvier", selon Météo-France. L'institut a placé en vigilance orange pour jeudi un axe allant des Côtes-d'Armor et de la Manche au Haut-Rhin et au Doubs, en passant par l'Ile-de-France, ainsi que deux départements alpins. Ces chutes de neige sont "précoces" mais "ne présentent pas de caractère exceptionnel", nuance Météo-France auprès de France Télévisions. Par ailleurs, 17 autres départements sont placés en vigilance orange aux vents violents, sur un axe allant de la côté Atlantique à la Savoie. Franceinfo fait le point sur les perturbations attendues.

Une vigilance "neige-verglas" dans 32 départements

Les premiers flocons devraient tomber sur la Normandie et la Bretagne, avant que le phénomène se déplace vers l'est au cours de la journée de jeudi, affectant l'Ile-de-France, le Centre-Est, puis la Franche-Comté et le sud de l'Alsace. Par anticipation, Météo-France a annoncé mercredi le placement en vigilance orange "neige-verglas" de 32 départements pour la journée de jeudi.

Pour mercredi 20 novembre 2024 :

🟠 2 départements en Vigilance orange



Pour jeudi 21 novembre 2024 :

🟠 49 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/SVCkKlYkpL — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 20, 2024

L'alerte entrera en vigueur entre 6 heures et 11 heures selon les départements, et durera au moins jusqu'à minuit dans la plupart d'entre eux, selon la carte interactive de l'institut. Les chutes de neige pourraient cependant débuter dès la nuit de mercredi à jeudi, explique le bulletin de Météo-France. "Une extension de cette vigilance à quelques départements voisins reste néanmoins possible sur les prochaines actualisations", soulignait l'organisme de prévisions mercredi à la mi-journée(Nouvelle fenêtre), ,.

Il est encore difficile de déterminer avec certitude les épaisseurs de neiges et leur tenue au sol. On attend 2 à 5 cm en plaine, localement jusqu'à 10 cm au-dessus de 200 à 300 mètres d'altitude, et jusqu'à 15 à 20 cm sur l'est de la Franche-Comté, détaille Météo-France mercredi.

Une vigilance aux vents violents dans 17 départements

Dans l'après-midi de mercredi, Météo-France a également décidé de placer 17 départements en vigilance "vent". Le phénomène débutera le long de la côte entre la Loire-Atlantique et la Gironde, à partir de 8 heures, puis se déplacera vers l'est au fil de la journée, sur un axe traversant la France jusqu'à la Savoie et la Haute-Savoie. Le phénomène est décrit comme une "tempête hivernale" d'une intensité observée "plusieurs fois par an".

Sur le littoral, le prévisionniste évoque des rafales entre 100 et 120 km/h, et pouvant atteindre jusqu'à 130 km/h "sur les îles et caps exposés". Dans l'intérieur des terres, elles avoisineront ou dépasseront 100 km/h, avec des pointes autour de 110 km/h. En altitude, Météo-France estime que les vents pourront atteindre 110 à 130 km/h sur le Massif central et plus de 150 km/h sur les points les plus hauts des Alpes.

Des perturbations liées à la dépression Caetano

Les chutes de neige et le risque de verglas qui les accompagnent sont liées au passage de la dépression Caetano, avec l'arrivée à partir de mercredi d'une "masse d'air polaire" faisant chuter les températures. Ces dernières "devraient plafonner entre 5 et 10°C au meilleur de la journée, soit des valeurs comparables aux moyennes de janvier", prévenait Météo-France dès mardi.

Cette dépression va provoquer un "conflit de masses d'air" qui explique aussi les violents vents d'ouest attendus au sud de la zone touchée. Elle aura pour conséquence des températures "particulièrement contrastées" entre la moitié nord de la France et le reste du territoire, où Météo-France attend parfois plus de 15°C autour des Pyrénées et de la Méditerranée.

Des conséquences dans les transports

Si l’enneigement en plaine, et notamment en ville, ne sera pas aussi spectaculaire qu'en montagne, Météo-France alerte tout de même sur les conséquences des flocons et du verglas sur les transports. "Une hauteur de neige collante de seulement quelques centimètres peut perturber gravement, voire bloquer le trafic routier, la circulation aérienne et ferroviaire", rappelle le service de météorologie. A Paris, il pourrait tomber 1 à 3 cm de neige, mais son maintien au sol dépendra de l’importance des chutes dans la nuit de mercredi à jeudi. Aux retards liés aux conditions météorologiques sur la capitale s'ajouteront peut-être des perturbations jeudi sur plusieurs lignes de RER et trains de banlieue, en raison d'un appel à la grève à la SNCF.

La région Normandie a annoncé "suspendre les lignes de transports scolaires et commerciales" toute la journée de jeudi, dans l'Orne, la Manche, le Calvados et de l'Eure. En Eure-et-Loir, les transports scolaires seront aussi à l'arrêt, selon la préfecture.

De la neige aussi attendue en montagne, et un risque qui pourrait se prolonger vendredi

Bien que les plaines soient concernées par les chutes de neige, elles se feront plus abondantes sur les sommets, y compris dans des départements qui n'ont pas été placés en vigilance orange, notamment dans les Alpes-du-Sud. "La neige pourrait tomber en conséquence et on risque de retrouver entre 30 et 50 cm de neige à partir de 2 000 m", précise Vincent Latu, prévisionniste au centre des Alpes du Nord de Météo-France, auprès de France 3. L'institut prévoit des flocons dans des communes situées dès 500 m d'altitude, notamment à Gap (Hautes-Alpes).

Selon Météo-France, le risque lié au verglas pourrait perdurer vendredi dans une partie de la France. "Dans un contexte de sol possiblement encore enneigé associé à des températures fraîches, le risque de regel sur la moitié nord-est assez important", explique le service de météorologie. "Quelques averses de neige" pourraient aussi se produire dans les zones déjà touchées la veille. Un "puissant redoux" est attendu dans la journée de samedi, mais le froid pourrait persister plus longtemps dans le nord-est de la France.