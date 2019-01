VIDEO. Gants, bonnets, mais aussi poireaux et potirons : les Français fondent sur les vêtements chauds et les légumes de saison

Le froid, on en parle aussi côté commerce. Car nombreux sont ceux qui se précipitent en magasins afin de s'équiper contre les basses températures actuelles. Gants, écharpes, bonnets et doudounes sont les produits les plus recherchés. Mais il y a aussi une forte demande en légumes de saison, pour faire de bonnes soupes. À Antibes dans les Alpes-Maritimes, on peut ainsi vider les stocks. "Ça nous aide à écouler des pulls d'hiver, des blousons et un petit peu de tout", confirme ce commerçant.

Dans une boutique parisienne, la priorité est le confort pour affronter le froid. Et il y a comme chaque année ceux qui anticipent, et les retardataires. "On a aussi toutes ces personnes qui, face à un épisode neigeux comme on l'a connu, viennent s'équiper très rapidement. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour nous", explique Quentin Wittersheim, directeur d'une boutique Damart. Sur les marchés, ce sont les légumes d'hiver qui sont plébiscités.

