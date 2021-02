Vague de froid et neige dans le nord de la France : "Un épisode qui restera un peu dans les mémoires", prévoit Météo France

Une vague de froid s'installe en France. Deux départements des Hauts-de-France, le Nord et le Pas-de-Calais, sont en vigilance orange "grand froid" jusqu'à mercredi matin au moins. Dans le même temps, Météo France a placé les quatre départements bretons, les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, en alerte orange "neige-verglas". Sébastien Léas, de Météo France, détaille les prévisions pour les prochains jours.

franceinfo : Combien de temps va durer cette vague de froid ?

Sébastien Léas : Cela va durer une bonne partie de la semaine puisqu'on est vraiment dans un contexte de conflit de masse d'air avec de l'air froid polaire qui est plutôt situé au nord de l'Europe et puis de l'air, un peu plus doux, qui est plutôt situé vers le pourtour méditerranéen. Le pays est à l'interface, finalement, de ces deux masses d'air. Ce qui va engendrer cet épisode neigeux qui va s'imposer sur une bonne moitié nord du pays demain. Et puis, cet air froid va persister. Et comme on aura en plus des sols enneigés, cela va accentuer la chute des températures, notamment durant les nuits et les débuts de journée. En plus, on va avoir beaucoup de vent. Une bise de secteur nord-est qui va souffler et les chutes des températures associées à ce vent extrêmement soutenu vont accentuer la sensation de froid. On parle de températures ressenties glaciales avec -15°C, -18°C par endroits.

Cette vague de froid concerne tout le nord ?

Quasiment tout le nord. Les premières chutes de neige sont attendues dès la matinée de mardi. Elles seront plutôt faibles sur le sud de la Bretagne, puis progressivement elles vont devenir de plus en plus régulières et de plus en plus marquées sur la Bretagne, la Normandie et également vers les Pays de la Loire et le nord du Centre-Val de Loire. Demain soir, cela pourrait atteindre le Bassin parisien et après, se propager vers le nord-est. Finalement au nord de la Seine, on n'attend pas de grandes quantités de neige. Sur le Nord comme le Pas-de-Calais, on pourrait avoir un petit saupoudrage des sols. C'est vraiment les côtes normandes, les côtes bretonnes et les bords de la Loire jusqu'aux régions du nord-est, où on attend entre 3 et 7 cm de neige. Mais avec une zone encore plus marquée sur la Bretagne et la Basse-Normandie, jusqu'aux Pays de la Loire, où là, on attend 5 à 10 cm de neige, ce qui est assez remarquable puisque la Bretagne est une région qui a plutôt un climat doux lié à la douceur océanique et maritime. Sur les bords de route, on pourrait avoir des sortes de congères. C'est un épisode qui restera un peu dans les mémoires.

Six départements sont toujours en vigilance orange à cause de ces crues. Cet épisode ne risque-t-il pas de ralentir la décrue ?

La décrue a commencé dans certains cours d'eau, mais elle n'est pas effective dans de nombreuses rivières. En plus, cette perturbation apportera de la neige au nord de la Loire, mais au sud de la Loire, il pleuvra entre la Vendée et le Sud-Ouest. Donc forcément, ça va ralentir cette décrue. On aura sans doute des conditions peu plus calmes dans la journée de jeudi. Mais, a priori, on attend encore une nouvelle perturbation sur le sud-ouest pour la journée de vendredi. Cela reste à affiner dans les prochains jours, mais cela va forcément avoir un impact sur le ralentissement des crues.