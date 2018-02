Trams, métro, trains, avions... On fait le point sur la situation des transports en Ile-de-France

Au total, 27 départements sont en vigilance orange à la neige et au verglas.

Après l'Ile-de-France, où les transports sont redevenus fluides jeudi après vingt-quatre heures de pagaille, les autorités ont étendu leur appel à la vigilance à 19 autres départements avant de nouvelles chutes de neige attendues vendredi 9 février.

A la RATP

Pour vendredi, la RATP prévoit un trafic quasi normal sur l’ensemble de son réseau lors de la prise de service (RER, Métro, Tramway et Bus). Cependant, en fonction de l’évolution des conditions climatiques, les prévisions pourront évoluer.

Jeudi soir, en raison des conditions climatiques, le trafic est interrompu sur toute la ligne. Un service de bus de remplacement est assuré sur l'ensemble de la ligne.

A la SNCF

La SNCF précise qu'en raison des conditions météorologiques, la situation pourra "évoluer" au cours de la journée de vendredi. Des limitations de vitesse des TGV pourront être appliquées "par mesure de sécurité". En raison des chutes de neige annoncées en Ile-de-France, la SNCF conseille aux usagers de se renseigner sur les conditions de circulation avant leur départ sur les sites internet, les comptes Twitter et les applications SNCF.

Dans le détail pour l'Ile de France, le trafic est prévu comme étant normal sur les lignes des RER A et B. Il est normal sur le RER C, en dehors du tronçon central dans Paris qui reste fermé en raison de la crue de la Seine.

Dans les aéroports

Les aéroports parisiens d'Orly et Roissy fonctionnaient normalement jeudi et devraient fonctionner normalement vendredi.

Sur les routes

Face à cet épisode, le gouvernement appelle les automobilistes des départements concernés par la vigilance orange à "s’informer des conditions climatiques et de circulation avant de partir, à différer leur voyage si les prévisions météorologiques sont particulièrement mauvaises sur leur itinéraire, et à redoubler de prudence sur les routes."

En Ile-de-France, qui sera particulièrement touchée par cet épisode, les automobilistes sont appelés à ne pas utiliser leur véhicule et à privilégier les transports en commun. La circulation sera interdite vendredi matin dès 5h sur la RN 1 -qui relie Paris à Dunkerque, via Beauvais- entre l’A16 à Presles (Val d’Oise) et la Francilienne à Attainville (Val d’Oise)- en prévision du nouvel épisode de neige et de verglas.

La Nationale 118, où 1 500 à 2 000 automobilistes ont été bloqués par la neige mardi soir, restera fermée jusqu'à samedi midi. La circulation des poids lourds en région parisienne sera de nouveau interdite entre vendredi 5h et samedi midi.

Dans les transports scolaires

En raison de la neige et le verglas, les transports scolaires sont suspendus vendredi dans plusieurs départements de France, selon les informations du réseau France Bleu et des différentes préfectures.

Les départements concernés sont l'Essonne, la Seine-et-Marne, le Val-d'Oise, les Yvelines, l'ensemble de la région Centre-Val-de-Loire (Loiret, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Cher, Indre, Loir-et-Cher), l'ensemble de la région Hauts-de-France (Aisne, Oise, Nord, Pas-de-Calais, Somme), les Ardennes.