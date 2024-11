Tempête Caetano : entre Paris et la Normandie, le trafic ferroviaire reste perturbé

Le dernier épisode neigeux a engendré des perturbations du trafic routier mais également du trafic ferroviaire. Entre Paris et la Normandie, plusieurs lignes sont à l’arrêt.

La tempête Caetano a frappé fort, notamment en Normandie. En conséquence, le trafic ferroviaire est fortement perturbé ce vendredi 22 novembre, notamment en raison des 200 arbres tombés sur les voies de la région. De ce fait, les rails sont encombrés, conduisant à l'annulation des trains dans la région, et les passages à niveau sont hors service à cause des coupures d'électricité. Entre Paris et Granville (Manche), aucun train ne circulera avant la matinée du lundi 25 novembre. Le dernier a dû s'arrêter hier à Argentan (Orne) et les passagers ont été conduits à destination par car.

Le trafic reprend progressivement

Ailleurs en Normandie, la neige a fondu et le trafic reprend progressivement, notamment vers Rouen (Seine-Maritime). "J’ai fait la moitié de la route hier, et je fais l’autre moitié aujourd’hui", fait savoir une voyageuse. Du côté des aéroports, la situation est de retour à la normale.

