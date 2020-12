Tempête Bella : le Massif Central se réveille sous la neige

Ce taureau emblématique du plateau de l’Aubrac, à Laguiole (Aveyron), est recouvert de neige. Dans le département de l’Aveyron comme dans une bonne partie du Massif Central, on se réveille, lundi 28 décembre, sous une épaisse couche de poudreuse, il y en a au moins 25 cm et 40 cm sont même annoncés par endroits. C’était attendu. L’alerte orange "neige-verglas" concerne encore le Massif Central jusqu’à au moins 16 heures lundi après-midi.

Les précipitations neigeuses se sont déversées toute la nuit à partir de 600 mètres d’altitude. De la neige, mais aussi du vent, qui participe à la formation de congères et qui verglace les routes.

Il est recommandé de limiter au maximum les déplacements. Tout est sous contrôle et on ne dénote pas d’intervention significative des pompiers sur ce département de l’Aveyron. Dans l’est et le centre de la France, plus de 30 000 foyers sont encore privés d’électricité.

