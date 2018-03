Science : l'expédition du Polar Pod dans l'océan Austral

Une expédition scientifique compte explorer l'océan le plus méconnu du monde. Nicolas Chateauneuf nous explique en détail ce dont il s'agit au cœur de son fameux studio virtuel. Il explique : "Cette expédition va commencer devant les falaises glacées de l'Antarctique, au milieu de l'océan Austral : des mers froides déchaînées et vivantes particulièrement méconnues. Ce que l'on appelle 'les cinquantièmes hurlants' sera exploré par le Polar Pod, un pylône acheminé par un remorqueur à l'horizontale et basculé à la verticale. Il deviendra alors un laboratoire flottant qui restera deux ans aux abords de l'Antarctique."

Départ en 2020

Le Polar Pod est haut de 120 mètres et pèse 800 tonnes. Le jounaliste poursuit : "En tout, 7 personnes vivront à bord : 4 scientifiques et 3 marins. Il y aura des relèves d'équipage, une partie de l'énergie sera fournie par des éoliennes placées au sommet. Les scientifiques étudieront le climat, les courants marins, la pollution plastique et disposeront des micros afin d'enregistrer et d'analyser le son des mammifères marins. L'objectif est un départ en 2020 : il faut construire le Polar Pod et prendre le large."

